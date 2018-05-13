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ألمانيا تأمل بتغيّر موقف أميركا من إيران

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

(رويترز)- قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأحد، إن بلاده ترى أن القرار الأمريكي بالانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران هو قرار خاطئ، وتأمل بأن تظل واشنطن مقتنعة بالإحجام عن معاقبة الشركات الأجنبية التي تجري أنشطة هناك.

وقال الوزير لتلفزيون (زد.دي.إف) “ستكون هناك مهلة تصل إلى 90 يوما” في إشارة إلى المهلة الزمنية الممنوحة للشركات الأجنبية للامتثال للعقوبات الأمريكية.

وأضاف “في هذه الفترة، سنستخدم كل السبل الممكنة لحث الحكومة الأمريكية على تغيير سلوكها”.

وتابع “يمكن تحقيق ذلك من خلال المحادثات وبتوضيح أن الجميع سيخسر في النهاية إذا شهدنا تصعيدا عالميا للإجراءات الأحادية الجانب”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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