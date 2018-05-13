إنترنت فائق السرعة لأغلب سكان الأرض

من المزمع أن تعلن وكالة الفضاء الروسية “Roskosmos” في 22 مايو، عن مشروع جديد لتزويد معظم مناطق الأرض بإنترنت عالي السرعة.

وبهذا ستدخل روسيا المنافسة مع شركة الأقمار الصناعية “OneWeb”، وهو مشروع مشترك يضم شركة “Airbus ” و”OneWeb” و”European O3b Orbit System” و”SES Coordinator” وكذلك “US Starlink”.

وسيتم مناقشة عرض حول المشروع من قبل المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية إيغور كاماروف، والمسؤول عن قضايا تطوير الأعمال والعلاقات التجارية أنطون زيجانوف، في 22 مايو المقبل.

وقال زيجانوف إن مشروع Roskosmos سيعزز علم شركة OneWeb، وفي المرحلة التالية سيتم العمل على تطوير أنظمة الاتصالات الفضائية الروسية، كما أشار إلى أن Roskosmos من خلال إنشاء نظام الوصول إلى الإنترنت الوطني لا يعني أنها لن تواصل تعاونها مع شركاء OneWeb.

وبحسب مصادر، فإن روسيا ستنفق على هذا المشروع نحو 5 مليارات دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه في العام 2020.

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