رصد إشارات قادمة من النجوم الأولى في الكون

يعتقد العلماء أن النجوم الأولى قد استغرقت 200 مليون سنةٍ تقريبًا لتبرز إلى حيز الوجود من حساء المادة الغامض.

وبما أن التلسكوبات الحالية ليست على القدر الكافي من الحساسية التي تمكنها من رصد ضوء تلك النجوم مباشرةً، تطرّق علماء الفلك للبحث عن دليلٍ آخر غير مباشرٍ على وجودها.

وفي الآونة الأخيرة، تمكن فريقٌ من العلماء من التقاط إشاراتٍ خافتةٍ قادمةٍ من تلك النجوم باستخدام هوائيٍّ راديويٍّ بحجم سطح الطاولة يُسمّى EDGES.

تُظهر تلك القياسات المذهلة، التي تفتح نافذةً جديدةً على الكون المبكر، أن تلك النجوم قد برزت إلى حيز الوجود بعد نحو 180 مليون سنةٍ عقب الانفجار العظيم، كما تشير النتائج الأخيرة، المنشورة في مجلة Nature، إلى أنه ربما يضطر العلماء لإعادة التفكير في أصل “المادة المظلمة dark matter، وهي نوعٌ غامضٌ من مادةٍ غير مرئيةٍ.

وأظهرت النماذج أن النجوم التي أضاءت الكون فيما سبق ستغدو زرقاء وقصيرة العمر، منتجةً الأشعة فوق البنفسجية.

كان يُعتقد لفترةٍ طويلةٍ أن أبكر إشارةً قابلةً للرصد لهذا “الفجر الكوني” cosmic dawn هي إشارة امتصاص absorption signal، الخفوت في السطوع عند طولٍ موجيٍّ معينٍ، ناجمةٌ عن مرور الضوء وتأثيره على الخواص الفيزيائية لسُحب غاز الهيدروجين، وهو العنصر الأكثر وفرةً في الكون.

