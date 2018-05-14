أعـراض فقر الدم

يعد فقر الدم من الحالات الطبية الشائعة والتي تكثر الإصابة بها عند الأطفال والنساء في سن الإنجاب بشكلٍ خاص، وهي من الحالات المرضية التي ينخفض بها عدد كريات الدم الحمراء أو كمية الحديد في الدم، مما يحد من قدرة خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين، وقد يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض.

أعراض فقر الدم

تختلف أعراض فقر الدم الظاهرة على المصاب باختلاف نوع فقر الدم والسبب المؤدي له والمشاكل الصحية التي يعاني منها المريض مثل القرحة أو النزيف وغيرها، وأكثر أعراض فقر الدم شيوعاً:

الشعور بالتعب الدائم وانخفاض الطاقة.

زيادة سرعة ضربات القلب وخصوصاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

اصفرار الوجه وشحوبه.

الشعور الدائم بضيقٍ في التنفس وصداع، وخصوصاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

انخفاض القدرة على التركيز.

الشعور الدائم بالأرق.

تشنجات الساق المتكررة.

تساقط الشعر وتكسر الأظافر.

أعراض فقر الدم البسيط

في حالة فقر الدم البسيط تكون الأعراض خفيفة جداً ولا تتم ملاحظتها عند بعض المرضى.

أبرز أعراض فقر الدم البسيط هو الشعور الدائم بالتعب والإرهاق والخمول.

ضيق في التنفس وخصوصاً عند صعود الدرج.

الشعور بالصداع بشكلٍ دائم.

فقدان القدرة على التركيز.

أعراض فقر الدم عند النساء

التعب والإرهاق الدائم وعدم القدرة على القيام بالأعمال البسيطة.

خفقان القلب السريع وغير المنتظم.

غزارة الدورة الشهرية.

الشعور المستمر بالصداع والدوخة.

تساقط الشعر الكثيف والمفاجئ.

تصبح الأظافر أكثر هشاشةً وتتكسر بسهولة.

أعراض فقر الدم للحامل

البشرة الصفراء الشاحبة.

تسارع ضربات القلب بشكلٍ شديد.

ضيق في التنفس.

الشعور الدائم بالإعياء والتعب والخمول.

الشعور بالرغبة الشديدة في النوم ولساعاتٍ أطول من المعتاد.

علامات فقر الدم عند الأطفال

البشرة الفاتحة والشاحبة، وغالباً ما تكون صفراء.

شعور الطفل بالتعب الدائم.

قلة نشاطه ولعبه مع الأطفال الآخرين.

رغبة الطفل بتناول الأطعمة الغريبة مثل التراب والطين.

سرعة ضربات القلب وضيق التنفس.

أعراض فقر الدم الشديد

يرقان الجلد والعينين.

الشعور بالخدر في أطراف الجسم.

فقدان الشهية.

صعوبة في البلع.

انخفاض درجة حرارة الجسم، وبرودة اليدين والقدمين.

الرغبة في تناول الأطعمة الغريبة مثل الورق والثلج.

الخمول الشديد وعدم القدرة على النهوض من الفراش والشعور بالرغبة في النوم لوقتٍ أطول.

أعراض فقر الدم ونقص الحديد

التعب الدائم والشعور بالإرهاق عند القيام بأقل مجهود.

تسارع نبضات القلب.

شحوب الجلد والوجه.

قلة التركيز.

أعراض فقر الدم عند الرضع

تغير لون الوجه واصفراره وعدم تورده.

البشرة الشاحبة، وخاصة حول العينين والأظافر.

انخفاض شهية الطفل الرضيع وعدم رغبته بتناول الحليب بكمية كافية.

تعب الطفل وخموله وانخفاض نشاطه الحركي مقارنة مع أقرانه.

أعراض فقر الدم النفسيه

القلق، وغالباً ما يترافق مع الذعر ونوبات الهلع.

الكآبة، يسبب نقص الحديد في الدم الاكتئاب وفقدان الشهية وتقلب المزاج.

أعراض فقر الدم عند الأطفال بسبب نقص الحديد

الوجه الشاحب المائل إلى الصفرة.

خمول الطفل وقلة حركته.

تسارع ضربات قلبه عند المشي أو اللعب.

كيف أعرف فقر الدم من العين

يمكن معرفة الإصابة بفقر الدم من العيون، فيظهر بياض العين مائلاً إلى الصفرة بالإضافة إلى شحوب جفون العين.

أعراض فقر الدم أثناء الدورة الشهرية

عدم انتظام الدورة الشهرية ونزولها لفترة طويلة.

غزارة الدورة الشهرية.

الشعور بالتعب وضيق التنفس بشكلٍ أكبر أثناء فترة الدورة الشهرية.

آثار فقر الدم

هل فقر الدم يسبب الصداع؟

من الممكن أن يؤدي فقر الدم إلى الصداع، وهذا لأنَّ خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين هي المسؤولة عن نقل الأكسجين وإيصاله إلى جميع خلايا الجسم بما فيها خلايا الدماغ، وفي حال انخفاض فقر الدم تقل كمية الأكسجين الواصلة إلى جميع الخلايا في الجسم وتقل كمية الأكسجين الواصلة إلى خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى انتفاخ وتمدد الشرايين في الدماغ وبالتالي حدوث الصداع.

هل فقر الدم يسبب دوخة؟

قد يسبب فقر الدم شعوراً بالدوخة، وذلك لأنَّ الدم هو المسؤول عن نقل الأكسجين وإيصاله إلى جميع خلايا الجسم وفي حال انخفاض مستوى الهيموجلوبين لفتراتٍ طويلة فإنه يؤدي إلى نقص الأكسجين في جميع أجزاء الجسم وخلايا الدماغ ويتسبب في الشعور بالدوخة.

هل فقر الدم يسبب كتمة؟

ومن أبرز أعراض فقر الدم الشعور بالكتمة في النفس، وذلك لأنه عند انخفاض الهيموجلوبين تقل قدرة الدم على حمل الأكسجين من الرئتين إلى أعضاء الجسم المختلفة، وبالتالي يتوجب على الرئة والقلب أن يعملا بجهدٍ أكبر لتغطية ما يحتاجه الجسم من الأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور بالكتمة.

هل فقر الدم يسبب ألما في العظام؟

لألم العظام العديد من الأسباب المرضية ومن ضمنها فقر الدم الخلايا المنجلية، فعند الإصابة بفقر الدم الخلايا المنجلية يكون شكل خلايا الدم الحمراء منجلي وغير مرنة مما يؤدي إلى ترسبها على جدران الشعيرات الدموية، ولا تصل كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين إلى العظام مما يسبب شعوراً بالألم.

هل فقر الدم يسبب ألما في القلب؟

القلب هو أكثر الأعضاء تحسساً لفقر الدم، فعندما ينخفض الهيموجلوبين في الدم تنخفض كمية الأكسجين الواصلة إلى الأنسجة والأعضاء الأخرى مما يدفع القلب إلى زيادة قوة ضخه للدم لتعويض النقص الحاصل، فيعاني المريض من تسارع في ضربات القلب وشعور بالألم الشديد في الصدر.

هل يسبب فقر الدم النزيف؟

من الممكن أن يسبب فقر الدم النزيف ولكن هذا يعتمد على شدة الإصابة به وعلى المسبب له، ففي حالات فقر الدم بسبب عوز الحديد لن تتأثر وظيفة الصفائح الدموية، أما في حالة فقر الدم الشديد فستتأثر وظيفة الصفائح الدموية وترتفع احتمالية حدوث نزيف.

هل فقر الدم يسبب الاكتئاب؟

تؤدي الإصابة بأي نوع من أنواع فقر الدم بشكلٍ مزمن إلى ظهور أعراض الإكتئاب، مثل انخفاض الشهية والتعب الشديد والصداع وتقلب المزاج، إضافةً إلى الشعور بالحزن.

هل فقر الدم يسبب ارتفاع الحرارة؟

يعد انخفاض درجة حرارة الجسم العرض الشائع لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ولكن في حال الإصابة بفقر الدم الخلايا المنجلية فسيسبب هذا ارتفاع درجة حرارة الجسم.

هل فقر الدم يسبب ضيق التنفس؟

من الممكن أن يسبب فقر الدم ضيق التنفس بسبب انخفاض كمية الأكسجين الواصلة للخلايا، ويزداد الشعور بضيق في التنفس عند ممارسة الرياضة أو بذل مجهود بدني.

المصدر : الموقع الطبي

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