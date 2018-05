“جوجل” تغيير شعار صفحتها الرئيسية بوضع كفوف أطفال وأمهات

المتوسط:

احتفت شركة جوجل اليوم الإثنين بـ”يوم الأم”، والذى يحتفل به عدد كبير من السكان حول العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إذ غيرت الشركة تصميم الشعار الخاص بمحرك البحث العملاق التابع لها ليتناسب مع تلك المناسبة، ويضم التصميم الجديد كفوف يد لأطفال وأمهات بألوان مبهجة، بالإضافة إلى رسم مبتكر لديناصور أم تسير سعيدة وطفلها إلى جانبها.

ويتم الاحتفال بيوم الأم فى شهر مايو من كل عام منذ 1908، عندما صممت “آنا جارفيس” نصب تذكارى لأمها، وهى ناشطة سلام كانت تهتم بالجنود الجرحى على جانبى الحرب الأهلية، وقع الرئيس وودرو ويلسون إعلانًا بعد ست سنوات من هذا الحدث ليكون يوم الأحد الثانى فى مايو عطلة وطنية لتكريم الأمهات.

من الجدير بالذكر أن تغيير الشعار ليتناسب مع الاحتفال بمناسبة معينة، هو أمر غير جديد على جوجل، بل تساند الشركة الأمريكية العملاقة القضايا المتنوعة وتشارك فى الاحتفال بمناسبات عالمية مهمة بهذه الطريقة.

