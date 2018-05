رئيس “آبل”: التكنولوجيا تجعل اليوم الحالى أفضل وقت فى التاريخ

المتوسط:

تلقى الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك خطاباً فى جامعة ديوك اليوم، وتطرق من خلاله إلى عدد من القضايا السياسية الساخنة، بما فى ذلك تغير المناخ وعدم المساواة الاقتصادية، وتحدث عن أهمية التكنولوجيا رغم المشاكل الكبيرة التى تسببت فيها اليوم، بما فى ذلك الانقسام السياسى المتزايد، قائلا: “إن التكنولوجيا لا تزال تجعل من اليوم الحالى أفضل وقت فى التاريخ”.

وقال كوك: “بلدنا منقسم بشدة، والكثير من الأمريكيين يرفضون سماع أى رأى يختلف عن رأيهم، وكوكبنا تزداد حرارته، ونحن فى انتظار عواقب مدمرة، وهناك البعض حتى ينكر حدوثه، ومدارسنا ومجتمعاتنا تعانى من عدم المساواة، فنحن لا نضمن لكل طالب الحق فى الحصول على تعليم جيد، ومع ذلك فنحن لسنا عاجزين عن مواجهة هذه المشاكل، أنت لست عاجزا عن إصلاحها”.

وأضاف كوك: “لم يمتلك أى جيل قوة أكثر من أى وقت مضى، ولم يكن لدى أى جيل فرصة لتغيير الأشياء بشكل أسرع من قدراتك، لقد تسارعت وتيرة التقدم بشكل كبير، وبمساعدة التكنولوجيا أصبح كل فرد لديه الأدوات والإمكانات للوصول لبناء عالم أفضل، مما يجعل هذا أفضل وقت فى التاريخ لتكون على قيد الحياة”.

وأشاد كوك أيضًا بطلاب مدرسة باركلاند الثانوية وحركة “مى تو” واعتبرهم أمثلة على تحدى الخوف، وشجع الخريجين الجدد على محاكاتهم، قائلا: “كونوا شجعانا مثل طلاب باركلاند بولاية فلوريدا الذين رفضوا الصمت بشأن وباء العنف المسلح وحشدوا الملايين لقضيتهم، وكونوا غير خائفين مثل النساء اللواتى يقولن ME TOO، اللاتى يلقين الضوء على الأماكن المظلمة وينقلننا إلى مستقبل أكثر عدلا وتكافؤا”.

