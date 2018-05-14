ما الجديد في “جالكسي نوت 9” ؟

ظهرت لأول مرة صور مسربة لهاتف جالكسي نوت 9 المرتقب من شركة سامسونج، ويتبين من خلالها أن الهاتف لن يأتي بجديد من حيث الشكل والتصميم مقارنةً بالنسخة السابقة نوت 8.

ونشر حساب Ice Universe على “تويتر” تغريدةً مُرفقةً بصورة وكتب فيها أن هذه الصورة لهاتف جالكسي نوت 9.

وعلّق الحساب الصيني الشهير بتسريبه لصور الهواتف الذكية قبل طرحها أن “سامسونج كانت كسولة في عام 2018 وأن نوت 9 سيتغير تصميمه قليلاً عن نوت 8″، حسب زعمه.

وادّعى الحساب بتغريدةٍ أخرى قالل فيها إن الهاتف على الأغلب لن يأتي بميزة FOD في إشارة إلى مستشعر بصمة مُدمج في الشاشة Fingerprint On-Display.

وقال الحساب إن هاتف نوت 9 لا يمكن لأحد التمييز بينه وبين نوت 8 دون تدقيق شديد، حيث سيأتي نوت 9 أقصر قليلاً من نوت 8، مع العلم أن الهاتف يُعتبر الأطول من شركة سامسونج.

ويقول الحساب إن سامسونج ربما تهدف من قرارها بعدم تجديد التصميم لخفض تكاليف الإنتاج.

في ذات السياق ظهرت اختبارات على منصة Geek Bench لهاتف يُعتقد أنه لنوت 9، وسجّل أداءً جيداً لكن دون فرق كبير عن جالكسي أس 9 وهذا ما يُشير إلى أنه قادم بنفس المعالج وهو سناب دراجون 845 للنسخة الأمريكية وإكسينوس 9810 للنسخة العالمية، وكلاهما يقدمان أداءً قوياً وكفاءة عالية مع استهلاك البطارية.

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