“آيفون SE 2”.. إليك المواصفات والأسعار

سُرّبت صورة يُعتقد أنها لهاتف آيفون SE 2، وهو ضمن سلسلة هواتف آيفون الثلاثة التي سيتم الإعلان عنها هذا العام حسب التوقعات.

وظهرت الصورة على موقع MobileFun، ويُقال إن مصدرها شركة “Olixar”، المُتخصّصة في إنتاج إكسسوارات الهواتف الذكية.

ويظهر في الصورة أن الهاتف سيحمل اقتطاعاً بشاشته من الأعلى مع حوافٍ نحيفة وبواجهة بدون أزرار مع أبعاد طولية للشاشة.

لكن تصميم الهاتف من الجانبين يبدو أنه كما في النسخة الأولى من الهاتف آيفون SE الذي أعلنت عنه أبل ربيع 2016.

ووفقاً لتحليل جاء بمجلة فوربْس الأمريكية، فإن الشاشة سيكون مقاسها 4 إنش، وهو نفس مقاس شاشة الجيل الأول من الهاتف.

ويظهر أن الهاتف سيحتوي على مستشعر التعرف على الوجه مع هيكلٍ زجاجي، مع العلم أن هناك احتمالات أن يحمل الهاتف اسم iPhone X SE.

وذكر موقع macotakara أن الهاتف سيتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر القادم وهو الموعد المُعتاد لمؤتمرات أبل التي تكشف عن جديد هواتفها كل عام، ومن المتوقع أن يُطرح هذا الهاتف بسعر 550 دولارا.

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