“فيسبوك” يخطط لإطلاق عملة خاصة

يدرس موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، إطلاق عملة مشفرة خاصة به، والسماح لمستخدميه الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليارين، بإجراء عمليات دفع إلكترونية.

وحسب ما ذكره موقع “ذي نيوز مينيت”، فإن ديفيد ماركوس، الرئيس التنفيذي لمسنجر فيسبوك، تم تعيينه مؤخرا لقيادة الفريق الذي سيشرف على عملية تطوير العملة الرقمية الخاصة بفيسبوك.

ونقل الموقع عن ديفيد ماركوس قوله: “أقوم حاليا بإعداد مجموعة صغيرة لاكتشاف ومعرفة أفضل الطرق للاستفادة من تقنية بلوك تاشين عبر فيسبوك، بدءا من الصفر”.

وفي وقت لاحق، قال فيسبوك في بيان له “مثل العديد من الشركات الأخرى، نعمل على اكتشاف أفضل السبل للاستفادة من تقنية بلوك تشاين. وسيقوم هذا الفريق الصغير الجديد باستكشاف العديد من التطبيقات المختلفة. ليست لدينا أي تفاصيل أخرى حاليا نشاركها معكم”.

وغالبا ما ترتبط “بلوك تشين” بالعملات الرقمية، كما أنها تعني منظومة متكاملة لتوثيق التعاملات الرقمية بطريقة سهلة وسلسة.

هذا ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على “بلوك تشين” إلى 2.1 مليار دولار في أواخر عام 2018، أي أكثر من ضعف ما أنفق في عام 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا