“سناب شات” تفتح جبهة مع المستخدمين

يبدو أن شركة “سناب شات” تريد حصد الكثير من الإيرادات، حيث لاحظ بعض مستخدمي التطبيق ظهور إعلانات غير قابلة للتخطي، وبهذا تتجه الشركة إلى بناء مستعمراتها من خلال الإعلانات.

والإعلانات غير القابلة للتخطي في “سناب شات” مدتها 6 ثوانٍ، تشمل إعلانات متنوعة من فيلم مارفل الجديد ديدبول، وهاتف سامسونج جالاكسي S9، وإعلانات عن مسلسلات إميركية.

وأكدت الشركة أن الإعلانات شبيهة بتلك التي تظهر على شاشة التلفاز، حيث تعرض في وسط البرنامج أو المسلسل ثم تختفي، وهكذا تقوم “سناب شات” بإظهار الإعلان في منتصف القصة ثم ينتهي لتستكمل القصة مجددا.

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