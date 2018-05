المتوسط:

قام تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري بتحديث خصائص جديدة على الدردشة الجماعيةK شملت منح مديري المجموعات والأعضاء المنتظمين مزيداً من السيطرة.

وقال “واتساب” المملوك لـ”فيسبوك” في بيان إنه بمقدور المستخدمين الآن ترك أي مجموعة بشكل دائم والتأكد من أنه لن تتم إضافتهم مجدداً لنفس المجموعة.

ولم يعد من الممكن حذف مؤسسي المجموعات، كما أصبح بإمكان المستخدمين أن يرصدوا سريعاً الرسائل التي تذكر أسماءهم في دردشة جماعية.

وتلعب المجموعات دوراً محورياً في تطبيق “واتساب”، الذي يستخدمه حالياً أكثر من مليار شخص، إذ تساعد في التواصل بين أناس لهم اهتمامات متشابهة في أنحاء شتى من العالم.

The post «واتساب» تتيح إمكانيات جديدة للدردشة الجماعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية