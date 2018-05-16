كيف ستؤمن بريطانيا “الزفاف الملكي”؟

(رويترز)- قال قائد بالشرطة البريطانية إن جميع المعجبين الذين سيتوافدون على وندسور لمشاهدة مراسم زفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية ميجان ماركل سيتعين عليهم المرور بإجراءات أمن محكمة، لكن لا يوجد تهديد معروف تجاه الحدث.

ومن المتوقع أن يحتشد أكثر من 100 ألف شخص في المدينة التي تعد قلعة وندسور أبرز معالمها. وسيقام الزواج في قلعة وندسور يوم السبت في مراسم تجمع بين الفخامة الملكية التقليدية مع لمسة من بريق هوليوود.

وبريطانيا الآن عند ثاني أعلى مستوى تهديد، ما يعني أن من المرجح جدا تعرضها لهجوم على يد متشددين. ووقعت أربعة هجمات مميتة العام الماضي في بريطانيا ألقي باللوم فيها على إرهابيين وأدت لمقتل 36 شخصا.

وقال جيم ويمز، قائد الجانب التكتيكي لحفل الزفاف، لرويترز “لا يوجد تهديد بعينه لهذا الحدث. لا توجد معلومات توضح أن المراسم ستكون مستهدفة على وجه الخصوص”.

وأضاف “سنقوم بحفظ الأمن خلال الحدث للحفاظ على سلامة الناس، ولدينا القدرة على ذلك، بوضع أفراد الشرطة المناسبين في المكان الصحيح وبالمهارات الملائمة للتعامل مع كل الاحتمالات “.

وكان نحو خمسة آلاف شرطي في الخدمة في لندن في يوم زواج شقيق هاري الأمير وليام من كيت ميدلتون في 2011، لكن ويمز أحجم عن تحديد عدد أفراد الشرطة الذين سيقومون بدوريات في وندسور يوم السبت.

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