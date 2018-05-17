«الصيدلة» تنظم الملتقى الثالث لمسؤولي اليقظة الدوائية

عين ليبيا

نظمت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية الملتقى الثالث لمسؤولي اليقظة بالمرافق الصحية تحت شعار (نحو إستراتيجية وطنية لليقظة الدوائية وسلامة المرضى).

وقد تم خلال الملتقى التعريف بالمنظمات والمراكز المختصة باليقظة الدوائية في العالم؛ كما قدم الحاضرون بعض المقترحات المتعلقة بدعم آليات التواصل بين مسؤولي اليقظة الدوائية؛ وأخرى تتعلق بخطط للتدريب المستمر حول مفاهيم اليقظة الدوائية.

وبحسب تصريحات رئيس قسم اليقظة التابع لإدارة الصيدلة “محمد المبروك”؛ فإن هذا الملتقى يأتي في إطار الدور “المهم” الذي “يلعبه” قسم اليقظة الدوائية؛ في “تقوية” الرصد والإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية والمستحضرات الطبية؛ إلى جانب “دعم” آليات التواصل والرفع من مستوى أداء ( مسؤولي اليقظة الدوائية) بالمرافق الصحية.

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