حملة مهولة لـ “فيسبوك” بحذف 837 مليون حساب مزيف

أخرجت الدولة “الفيسبوكية” من أرجائها في الأشهر الستة الماضية، أكثر من 583 مليون “مهاجر” غير شرعي، تسللوا إليها عبر السنين بأسماء وهويات مزيفة وانتحاليات، وفتحوا فيها حسابات مزورة، وفقاً للوارد بأول تقرير إحصائي عن المطرودين والمشطوبين، أعدته إدارة الموقع البالغ عدد مشتركيه أكثر من مليارين و190 مليون “فيسبوكي” شرعي وأصيل.

في تقرير “العربية.نت”، اعترف الموقع الذي تأسس قبل 14 سنة، أن “نسبة 3 إلى 4% من الحسابات الشرعية الناشطة، أي تقريبا 43 مليونا على الأقل، هي مزيفة” وكان أصحابها المنتحلون أسماء وهويات اخترعوها أو نسبوها لأنفسهم، يبحرون في الموقع بلا حسيب ورقيب.

بين أكتوبر ومارس الماضيين، ألغى الموقع 583 مليون حساب مزيف، إضافة إلى 837 مليون رسالة ومنشور “غير مرغوب فيها” مع شطب أكثر من 21 مليون منشور خادش للحياء، إلى جانب 3 ملايين و500 ألف محتوى عنيف ومليونين و500 ألف خطاب منطو على العنصرية والكراهية، إلا أنه لم يتطرق في تقريره إلى عدد الذين أطلعوا فيه على “اللامرغوب” من الرسائل المزعجة والمنشورات والإباحيات، وهم بمئات الملايين تقديرا.

