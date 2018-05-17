مصريون يقاضون أبل بسبب سقوط طائرة

رفعت عدة عائلات مصرية قضايا ضد شركة أبل متهمة إياها بأنها السبب في سقوط الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 804 في مايو 2016.

الطائرة القادمة من باريس إلى القاهرة سقطت فجأة في البحر المتوسط بدون إرسال أي إشارات استغاثة وكشفت التحقيقات فيما بعد أن سبب السقوط هو نشوب النيران في قمرة القيادة والجزء الأمامي من الطائرة.

وربط البعض القضية بأن قائد الطائرة كان يملك “آي باد” وهاتف “آي-فون 6 S”، وهو ما دفع هذه الأسر لاتهام آبل بأن الهواتف ربما انفجرت وتسببت في الحريق.

لكن الشركة الأميركية قالت إنها لم تتواصل بعد مع جهات التحقيق ولا اطلعت على التقارير التي قدمتها، لكنها أكدت أن الحادث لا يمكن أن يكون له علاقة بأجهزة أبل، مبدية استعدداها للرد على المحققين في أي وقت ومساعدتهم للتوصل إلى الحقيقة.

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