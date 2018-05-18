التكنولوجيا بخدمة “التجسس المفيد” في الصين

وظفت الصين التكنولوجيا في المدارس لمراقبة الطلبة في الغرف الصفية وكشف الذين لا ينتبهون خلال شرح الدروس.

ولجأت مدرسة بمقاطعة هانغزو الصينية، إلى تقنية إلكترونية عبر كاميرات مثبتة بالصفوف للتجسس على طلبتها، وتحديد مدى انتباههم للمدرّس.

وتعمل الكاميرات على فلترة الصورة الملتقطة لوجوه الطلبة، وتحديد مشاعر الفرح والحزن والإحباط والغضب والخوف والمفاجأة لديهم، وبالتالي تحديد ما إذا كان الطالب يستمع جيدا للدرس أم لا.

وأكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، إن مستوى التحصيل الدراسي للطلبة شهد تحسنا كبيرا، وأصبح الجميع يعير كامل الانتباه للشرح.

وطبقت الصين هذه التقنية في أكثر من مكان مثل قاعات التدريس في الجامعات، وفي محطات القطار والحفلات للبحث عن المطلوبين للجهات الأمنية.

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