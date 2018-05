“باي بال” تستحوذ على شركة “iZettle” المالية

المتوسط:

أعلنت شركة باي بال، استحواذها على شركة “iZettle” المتخصصة بالأمور المالية والدفاعات مقابل 2.2 مليار دولار.

وكانت الشركة السويدية قد تأسست في 2010 بواسطة ياكوب دي جيير وماغنوس نيلسون، وأصبحت تقدم خدمات مالية مختلفة للشركات الصغيرة؛ مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، نقاط الدفع، وتطبيقات الشركاء المالية.

وتوسعت الشركة بعدها من السويد، إلى فنلندا، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، هولندا، المكسيك، والبرازيل.

وتعتبر iZettle هي أكثر الشركات التي تتعامل مع نظام الدفع باي بال عبر أنظمتها المختلفة منذ 2015، وبحسب الخبر فإن محادثات الاستحواذ دامت لسنوات، وسيكون مؤسس الشركة والمدير التنفيذي لها ياكوب دي جيير مسئولاً عن قسم الشركة في باي بال.

ويشار إلى أن الشركة السويدية قامت بملء استمارة الدخول في البورصة السويدية قبل أيام، وكانت تخطط لجني 227$ مليون من تلك العملية، وهو ما يعطي تلميح حول ترابط العمليتين من خلال التوقيت المدوس.

