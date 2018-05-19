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هاتف “صيني” ينافس أشهر شركات التكنولوجيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار هاتف “صيني” جديد اهتمام متابعي أخبار التكنولوجيا، حيث أطلقت شركة شاومي Xiaomi هاتفها الجديد Xaomi Black Shark  بمواصفات عالية وسعر منخفض.

الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية “رام” تبلغ 8 غيغا، ومعالج من نوع سناب دراغون 845، ونظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1 وكاميرتين خلفيتين 20 و12 ميغا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 وكاميرا أمامية  بدقة 20 ميغا بيكسل.

الهاتف الموجع لعشاق الألعاب زود بـJoy Stick للتحكم بالألعاب، وسعة تخزين تتراوح من 64 إلى 128 غيغابايت، وبطارية عملاقة تحفظ الشحن لفترة طويلة.

كل هذه الميزات العالية عرضتها الشركة بسعر 550 دولار أميركي، وهو السعر الذي يعتبر منافساً للهواتف الذكية من الشركات المشهورة.

وتعتبر الشركة من الشركات ذات الشعبية في الهند والصين، وبدأت تدخل أغلب الأسواق العالمية بسبب أسعارها المخفضة، وميزاتها المتقدمة نسبياً.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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