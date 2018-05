المتوسط:

قامت شركة “روس آتوم” بعرض أول نموذج لمفاعل نووي متنقل منخفض القدرة سيستخدم في تطوير ‏القطب الشمالي في معرض (آتوم إكسبو 2018).

وقدمت الشركة الحكومية لتوليد الطاقة الذرية أول نماذجها لمفاعل نووي، على منصة ذات عجلات، يستطيع العمل في ظروف قاسية لانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.

ونشرت الشركة الصور الأولى لمحطة توليد الطاقة المتنقلة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مع العلم أن معهد البحوث وهندسة الطاقة باسم دوليجال هو من يطورها.

وقالت الشركة في إعلانها، إن “المحطة النووية المتنقلة تولد طاقة تتراوح من 0.4 إلى 1.2 ميغاواط، ويمكن أن تعمل في ظروف درجات الحرارة المنخفضة حتى 50 مئوية تحت الصفر”.

وتؤكد شركة “روس آتوم” على أن هذه المحطة المتنقلة مناسبة جدا لتزويد المرافق الحيوية الموجودة في القطب الشمالي بالطاقة الآمنة (صديقة البيئة)، والتي تزودها الآن محطات الديزل (أقل ملائمة للبيئة) بـ 70 % من الطاقة اللازمة.

The post “روس آتوم” الروسية تعرض أول محطة نووية متنقلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية