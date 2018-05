سامسونج تخطط لتطوير مساعدها الشخصي «بيكسبي»

المتوسط:

أصدرت شركة سامسونج قبل نحو عامين مساعدها الشخصي بيكسبي على هواتفها الرائدة، لكن بالمقارنة مع المساعدات الصوتية الأخرى للشركات الكبرى في العالم التقني، فإن مساعد سامسونج هو أقلها انتشاراً ربما.

لكن على ما يبدو أن سامسونج تسعى لجعل مساعدها الصوتي ضمن الأكثر انتشاراً في العالم، وربما على قمة المساعدات الصوتي في عام 2020، حيث تسعى الشركة لجعل المساعد الصوتي متواجداً على جميع منتجاتها التقنية في ذلك العام.

وبهذا، فإن الشركة التي تتنافس في سوق جميع الأجهزة الالكترونية والتقنية في العالم ستجعل مساعدها أكثر انتشاراً في حال الحديث عن تواجده ضمن الهواتف، الثلاجات، الغسالات، التلفزيونات، وأجهزة انترنت الأشياء بشكل عام.

وبالرغم من أن بيكسبي لا يبدو المساعد الصوتي الأنسب للمستخدمين حالياً، إلا أن سامسونج تبدو جادة في تطويره وجعله خياراً أساسياً للجميع.

