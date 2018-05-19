خطوات بسيطة تجعل هاتفك مختلفا كليا

لا يستغني أحد عن الكماليات والإكسسوارات في الهواتف الذكية، مثل الغطاء أو بطارية احتياطية، وتنتشر عبر المتاجر الإلكترونية العديد من الإكسسوارات التي تجعل الهاتف أكثر من مجرد أداة اتصال.

إليكم تاليا بعض الإكسسوارات التي تستخدم في الهواتف:

الحلاقة

وهو جهاز صغير يُمكن ربطه بالهاتف عبر منفذ الشحن لتزويده بالكهرباء ومن ثم سيعمل كأداة حلاقة للحية والشعر الخفيف، ويُباع بسعر 7 دولارات عبر موقع أمازون.

مروحة

عبارة عن مروحة صغيرة يتم وصلها بالهاتف لتستمد منه الكهرباء لتهوية الهاتف وخفض درجة حراراته خاصة مع الاستعمال المكثف.

الشحن

وصلة صغيرة لأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد ليتمكنوا من شحن الهاتف من خلال هاتف آخر، وذلك من خلال ربط وصلة بين الهاتفين.

إضاءة

بعض الهواتف تفتقر إلى الفلاش لذلك هذه الأداة مفيدة، فهي عبارة عن “سوفت بوكس” صغيرة يتم تركيبها على رأس الهاتف بواسطة مشبك تتوفر عليه، بعد ذلك يجب الضغط على زر صغير موجود بها لتعطي إضاءة جيدة.

قارئ ذواكر

قطعة صغيرة لقراءة مختلف أنواع الذواكر التخزينية، ومن خلالها تستطيع ربط هاتفك بجميع أنواع الذاكرات الخارجية.

مُثبت هاتف

وهي أداة تستطيع تثبيت هاتفك بإحكام بل ويمكنك أيضا تثبيته في يدك لكي تحميه أكثر من السقوط، الأداة تأتي بقاعدتين تحملان مادة لاصقة، تلصق الأولى بهاتفك ثم إلصاق القاعدة الثانية بأي مكان كيفما كان.

ترايبود

التصوير بكاميرا متحركة لا يناسب الكثير من المشاهد، كما أن الكاميرا الثابتة أكثر احترافية، لذلك هناك حوامل هواتف ذكية خفيف الوزن ورخيصة السعر ستجل من تصويرك أكثر احترافية لمنع اهتزاز الكاميرا.

مشغل FM

هناك بعض الهواتف لا تحتوي على راديو مثل الايفون أو جالكسي أس 8، وتقدم أداة Radio Transmitter الحل سواء كان هاتف أندرويد أو IOS أو حتى هاتف تقليدي، ماعليك سوى إدخاله في منفذ السماعات، وسيشرع الجهاز بالبحث عن جميع الترددات بالإذاعات الخاصة بمدينتك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية