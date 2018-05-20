يوتيوب.. مسلسل وين حصة حواء الحلقة الاولى 1 والثانية 2 والثالثة 3

نقدم لكم ونقلا عن موقع يوتيوب الخاص بعرض الفيديوهات الحلقات الاولى من المسلسل الليبي وين حصة حواء, وقد سبق وعرضت الحلقة الاولى من مسلسل وين حصه حوا الليبي على قناة ليبيا الاحرار , المسلسل يناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن والأسرة الليبية، من بطولة الفنان فتحي كحلول، ثريا محمد، لبنى عبدالحميد، عياد الزليتني، أيوب القيب، لطفية إبراهيم، عصام الزنتاني، مصطفى الشيخ، سعد الجازوي.

وفيما يلي فيديو مسلسل وين حصة حواء الحلقة الاولى 1 مسلسل ليبي رمضان 2018

وفيما يلي فيديو مسلسل وين حصة حواء الحلقة الثانية 2 مسلسل ليبي رمضان 2018

وفيما يلي فيديو مسلسل وين حصة حواء الحلقة الثالثة 3 مسلسل ليبي رمضان 2018

الحلقات نقلا عن “يوتيوب”..