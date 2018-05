أبل تؤجل إطلاق نظارات الواقع المعزز حتى نهاية 2021

المتوسط:

أعلن Gene Munster في الصيف الماضي، أن نظارات الواقع المعزز والمنتظر أن تقوم بإصدارها شركة أبل سيتم إصدارها خلال عام 2020، بينما تتردد أنباء حالية عن أن نظارة الواقع المعزز ستصدر بعد عام آخر أي أنها قادمة في عام 2021.

حيث أشار Gene Munster أنه بعد الاجتماع مع خبراء الواقع المعزز، تم التأكيد على أن المنتج الخاص بشركة أبل لا يزال أمامه بضع سنوات ليصدر ويكون مستعد ليكون منتج كاملا، وهذا يأتي مؤكداً بشكل أساسي ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook في أكتوبر الماضي عندما ذكر أن تكنولوجيا الواقع المعزز ليست ناضجة بما يكفي.

كما تم أيضا التنويه إلى أنه من المرجح أن تقوم أبل ببيع ما يقرب من 10 ملايين وحدة خلال عامها الأول، تماشيا مع عدد الساعات الذكية التي باعتها الشركة.

على جانب أخر يتوقع الخبراء أن تستفيد شركة أبل من إصدارها لنظارات الواقع المعزز والمرجح بأنها ستصدرها على ثلاث مراحل.

