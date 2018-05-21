مركز سبها الطبي أول الجهات التي تبدأ بها المنطقة العسكرية ترتيباتها «الأمنية»

عين ليبيا

قام مدير عام مركز سبها الطبي ورئيس اللجنة العلمية بالمركز بالاجتماع مع الحاكم العسكري بالمنطقة الجنوبية.

وذلك بخصوص الوضع الأمني داخل المركز بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الأخرى التي يعاني منها المركز.

حيث وعد الحاكم بأن يبذل كل الجهود اللازمة لحلحلتها وتذليل كافة الصعاب التي يواجهها المركز الطبي سبها ليتمكن من تقديم خدماته الطبية على الوجه الأكمل.

وقد تم بتكليف مجموعة من أفراد القوات المسلحة بمسؤولية تأمين المركز وقد باشرت المجموعة المكلفة بالتأمين عملها داخل المركز.

هذا وقد وعد الحاكم العسكري بأنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم وضع ترتيبات أمنية أخرى للمركز.

وذكر خلال الاجتماع أن مركز سبها الطبي هو أول جهة رسمية سوف تبدأ بها المنطقة العسكرية ترتيباتها الأمنية.

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