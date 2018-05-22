مايكروسوفت تدخل عالم الذكاء الاصطناعي

(البوابة العربية للأخبار التقنية)- أعلنت شركة مايكروسوفت استحواذها على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Semantic Machines لتعزيز جهودها في مجالات الذكاء الاصطناعي مثل تحسين تقنيات مساعدها الرقمي كورتانا Cortana لفهم اللغات الطبيعية بشكل أفضل، وخدمة Azure Bot Service، والخدمات المعرفية Cognitive Services، حيث تعمل شركة Semantic Machines في مجالات مثل التعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية.

تصف شركة Semantic Machines نفسها بأنها شركة متخصصة في إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير المحادثات التي تُمكّن الآلات من التواصل والتعاون وفهم أهدافنا وإنجاز المهام وتمكين المستخدمين من اكتشاف المعلومات والخدمات والوصول إليها والتفاعل معها بطريقة أكثر طبيعية وبجهد أقل بكثير، وهذا سيساعد مايكروسوفت على التنافس مع المساعدات الصوتية الناجحة مثل أليكسا من أمازون، وسيرى من آبل ، ومساعد جوجل الصوتي، ومساعد سامسونج بيكسبي Bixby.

وجمعت شركة Semantic Machines كادرًا كبيرًا من الخبراء في مجال تطوير المحادثات التفاعلية مثل لاري جيليك كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة وكبير الباحثين السابقين في المساعد الرقمي سيري Siri من شركة آبل، والباحثين المعروفين مثل البروفيسور دان كلاين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والدكتور بيرسي ليانغ الأستاذ بجامعة ستانفورد.

لم تكشف مايكروسوفت عن قيمة الصفقة ولكنها قالت في منشور عبر مدونتها: “من خلال الاستحواذ على شركة Semantic Machines، سننشئ مركزًا جديدًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا لتطوير المحادثات التفاعلية، ومن خلال الجمع بين تكنولوجيا شركة Semantic Machines وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت نهدف إلى تقديم تجربة مستخدم قوية وطبيعية وأكثر إنتاجية والتي ستأخذ الحوسبة التفاعلية إلى مستوى جديد”.

والجدير بالذكر أن شركة Semantic Machines تأسست في أغسطس 2014، وقد جمعت 8.5 مليون دولار من التمويل في ذلك العام وجمعت في ديسمبر 2015 ما يصل إلى 12.3 مليون دولار أخرى من المستثمرين بما في ذلك: Bain Capital Ventures و General Catalyst Partners.

وقالت مايكروسوفت نحن نعمل على تطوير عملنا في مجال المحادثات اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مساعدنا الرقمي كورتانا وكذلك مع بوتات الدردشة التفاعلية Chatbots مثل XiaoIce. الذي أجرى أكثر من 30 مليار محادثة وبلغ متوسط كل منها 30 دقيقة مع 200 مليون مستخدم عبر منصاتنا في الصين واليابان والولايات المتحدة والهند وإندونيسيا. مع XiaoIce وكورتانا حققنا تطورات كبيرة في التعرف على الكلام وأصبحنا في الآونة الأخيرة أول من يضيف إحساسًا صوتيًا ثنائي الاتجاه إلى نظام تحادثي معتمد على الذكاء الاصطناعي مما يسمح للمستخدمين بمواصلة المحادثة بشكل طبيعي.

وبناء عليه ستعزز عملية الاستحواذ من تطوير تقنيات المساعد الرقمي كورتانا، بالإضافة إلى تطوير خدمة Azure Bot و التي يستخدمها حوالي 300 ألف مطور وكذلك الخدمات المعرفية Cognitive Services، التي يستخدمها حوالي مليون مطور حسبما ذكرت مايكروسوفت.

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