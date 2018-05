مقاضاة «أبل» بسبب عيوب في صناعة السماعات

المتوسط:

أصدر قاض أمريكي باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة أبل، عملاق صناعة الهواتف الأمريكي، بسبب عيوب في سماعات باوربيتس، حيث أن عقب إعلانها أن سماعتها مضادة للماء والتعرق وشحنها يبقى لمدة ست ساعات، لم يحدث ذلك على أرض الواقع.

وجاء هذا بعد أن اشتكى سبعة زبائن من مدن أمريكية مختلفة، من نفاد شحن السماعات بسرعة وعدم احتفاظها بالطاقة مدة طويلة مثل التي أعلنت عنها شركة أبل، كما أنها ليست مضادة للماء أو التعرق كما تدعى الشركة.

وقال القاضي إن الشكاوى المتعلقة بكون السماعة تبتل بسرعة وليست مضادة للماء “تتطلب تعديلا”، لكن التحدي الخاص بعمر البطارية سيستمر وهو ما يعني مقاضاة الشركة بسبب هذا الخلل.

وقال قاضي المقاطعة، ريتشارد سيبورغ، إن القضية يمكن أن تمضي قدما لكن هناك بعض التعديلات المطلوبة للإدعاءات المتعلقة بتوقف السماعات وفضلها وتأثرها بالتعرق، رغم إعلان الشركة المنتجة أنها مناسبة لأداء الأنشطة البدنية وتعمل أثناء التعرق.

وكتب القاضي أنه في حين لم يحدد العملاء صراحة ما إذا كانوا قد تعرقوا أثناء ارتداء سماعات الرأس، فقد كان لديهم حق في الإدعاء المتعلق بعمر بطارية السماعات وأنها لم تكن جيدة كما ادعت الشركة في دعايتها التسويقية.

وروجت أبل لسماعات الرأس باوربيتس 2 وقالت في الدعاية بأنها تحتوي على “بطارية قابلة للشحن تعمل مدة ست ساعات”، بينما قالت إن سماعتها باوربيتس 3 بها بطارية تعمل مدة 12 ساعة.

وقال الزبائن السبعة مقدمو الشكوى إنهم جميعا لديهم سماعات متعددة الاستخدام من باوربيتس، لكن عملها لم يرق إلى هذه الدعاية.

وطلبت أبل رفض جميع الشكاوى والدعاوي وعدم قبولها.

