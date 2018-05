تعرف على مزايا هاتفك الأندرويد المجهولة!

المتوسط:

ذكر موقع “Gazeta.ru” بعض المزايا التي قد لا يعرفها مستخدمو أجهزة “أندرويد” في هواتفهم الذكية، وفي مقدمتها الألعاب الخفية المدمجة في نظام أندرويد، كلعبة “عيد الفصح” الموجودة في أنظمة ” 2.3 Gingerbread” القديمة، والتي يمكن للمستخدم أن يصل إليها بالدخول إلى قائمة إعدادات الهاتف ومن ثم اختيار قائمة حقل “نسخة الأندرويد” والضغط عليه بسرعة عدة مرات لتعمل اللعبة.

والميزة الأخرى التي يجهلها العديد من مستخدمي أندرويد وفقا للموقع، هي إضافة أحد جهات الاتصال إلى “القائمة السوداء” دون استخدام تطبيقات إضافية، إذ يكفي للمستخدم الدخول إلى قائمة “جهات الاتصال” ومن ثم اختيار جهة معينة والدخول إلى قائمة الإعدادات الموجودة داخل الحقل المخصص بها وحظرها مباشرة من هناك.

أما الخاصية الثالثة فهي “خاصية الضيف”، والتي تمكن أشخاصا آخرين غير المستخدم من استعمال الهاتف دون الوصول إلى الصور أو البيانات الشخصية الموجودة في الجهاز، ولتفعيلها يمكن للمستخدم سحب “ستارة الواجهة” إلى الأسفل والضغط على خيار “الضيف” لتفعّل واجهات أخرى تخلو من جميع التطبيقات وألبومات الصور والفيديوهات.

