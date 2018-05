علماء فرنسيون يبنون منزلا طوله 20 ميكرومتر

المتوسط:

قام علماء فرنسيون ببناء “منزل صغير” على ألياف بصرية رقيقة مثل شعرة الإنسان، التي يبلغ سمكها 75 ميكرونا، باستخدام نظام جديد من الجسيمات النانوية.

ويحتوي المنزل البالغ طوله 20 ميكرومتر فقط، على العديد من التفاصيل الدقيقة المذهلة، بما في ذلك الباب الأمامي والنوافذ وحتى السقف المكسو بالبلاط.

وقام فريق من العلماء الفرنسيين في معهد Femto-ST، بتفصيل عملية إنشاء المنزل الصغير في دراسة جديدة نُشرت في مجلة Vacuum Science & Technology A، ويستخدم النظام الجديد نظاما نانويا يطلق عليه اسم ” μRobotex”، إلى جانب مجموعة من التقنيات، بما في ذلك روبوت صغير قابل للمناورة، وحزمة أيونية مركزة وجهاز لحقن الغاز.

ولإنشاء هذا المنزل الصغير، استخدم العلماء مزيجا من الروبوتات النانومترية والأوريغامية، كما شبهوا العملية بـ “صنع نرد عملاق من قطعة الورق”.

وتندرج جدران المنزل في موضعها من خلال عملية تسمى ” sputtering”، حيث يتم طي الأغشية الرقيقة من المواد، مثل المعادن أو البوليمرات، على غرار الأوريغامي. وأخيرا، يقوم نظام حقن الغاز بلصق حواف الهيكل معا، وذلك للحفاظ على شكله.

وقال العلماء إن العديد من الخطوات آلية بالفعل، ولكنهم يأملون في إجراء العملية بأكملها بشكل آلي في وقت قريب.

وأشارت الدراسة إلى أنه “مع هذا التقدم، يمكن إدخال ألياف بصرية رقيقة مثل شعر الإنسان، في أماكن لا يمكن الوصول إليها، مثل المحركات النفاثة والأوعية الدموية، للكشف عن مستويات الإشعاع أو الجزيئات الفيروسية”.

