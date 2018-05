«جوجل» تطرح مميزات جديدة الأسبوع المقبل

المتوسط:

كشفت شركة جوجل أنه خلال الأسبوع القادم سيتم طرح وظيفة جديدة وهي ميزة التفضيلات على تطبيق صور جوجل، حيث ستتمكن من النقر على النجمة في الجزء العلوي الأيسر من أي صورة في مكتبتك، وستظهر تلقائيًا في المفضلة، ويتم إنشاء ألبوم المفضلة بمجرد أن تبدأ في تفضيل الصور.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أعلنت شركة جوجل في مؤتمر I/O عن ان تطبيق الصور سوف يتضمن ميزات جديدة مثل التعديلات السريعة المقترحة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور والوانها ​​والقدرة على تلوين الصور القديمة، وقد تم بالفعل طرح أول اثنين من هذه الإمكانيات الجديدة للمستخدمين.

كما سيسمح تطبيق الصور للمستخدمين من الاعجاب بالصور التي تمت مشاركتها معهم، مما يجعل الأمر أكثر اجتماعيًا.

