فيروس دماغي نادر يهدد الهند

كشف مسؤولون في قطاع الصحة في الهند عن فيروس نادر تسبب في وفاة 10 أشخاص، وأن 9 آخرين يخضعون للعلاج.

وأوضح المسؤولون أن الفيروس ينتشر عن طريق “خفافيش الفاكهة” ويهاجم الدماغ ليدمره أما أعراضه فتبدو مشابهة للإنفلونزا.

وأطلق على الفيروس اسم “نيباه” حيث قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد مصل فعال للعلاج منه، وعلاجه المعتاد توفير رعاية داعمة للمرضى.

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الصحة في ولاية كيرالا الهندية كيه.كيه. شايلاجا إعلانها في مؤتمر صحفي الجمعة أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في الولاية، وقالت شايلاجا إن 18 شخصا خضعوا لفحص الفيروس وثبتت إصابة 12 منهم به. وأضافت أن عشرة من المرضى توفوا ولا يزال يخضع اثنان آخران للمتابعة عن قرب.

واكتشف الفيروس للمرة الأولى في “ماليزيا” عام 1998، فيما أدى إلى وفاة 50 شخصاً في الهند خلال 10 سنوات مضت.

ويثير انتشار المرض المعدي في الهند مخاوف عديدة، فالبلد الذي يضم ثاني أكبر تعداد للسكان في العالم، يعاني ضعفاً في أنظمة السيطرة على العدوى، ويمون مئات الأشخاص كل عام في الهند بسبب أمراض معدية مثل حمى “الدنج” التي تنتشر عن طريق البعوض.

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