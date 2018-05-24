المركز الثقافي طبرق يعلن خارطته الرمضانية

بعد إعادة صيانته وافتتاحه قبل نحو أسبوع، أعلن المركز الثقافي طبرق عن خارطة رمضان الثقافية، وذلك بحضور نخبه من الأساتذة والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي والتوعوي.

ويشهد المركز اليوم الخميس، امسية ثقافية متنوعة مع الكاتب اقويدر امراجع، ويوم الأحد يعقد سعد مفتاح العكر محاضرة بعنوان “السيد قطب نشأته وتحولاته وتأثيرات أفكاره علي شباب الأمة الاسلامية”.

والاثنين ستكون محاضرة لجمال شلوف بعنوان “مكافحة البيئات الحاضنة للارهاب”، والثلاثاء محاضرة للدكتور خطاب حسين بعنوان “التنشئة الاجتماعية وتأثيرتها علي الفرد والمجتمع”، والأربعاء سيعرض شريطا وثائقيا للمخرج سلامة رمضان بعنوان “التربان)”، والخميس سيعقد عثمان هنداوي أمسية ثقافية برعاية مؤسسة الثقافة.

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