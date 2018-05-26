غوغل يمسح غبار النسيان عن “رضوى عاشور”

بعد 4 أعوام على رحيلها، يحتفي غوغل بالذكرى الثانية والسبعين لميلاد الكاتبة المصرية “رضوى عاشور” صاحبة ثلاثية “غرناطة” الشهيرة.

“رضوى” التي ولدت في 26 مايو عام 1946، هي والدة الشاعر الفلسطيني “تميم البرغوثي” وزوجة “مريد البرغوثي”، وكان لها نشاط سياسي إلى جانب نشاطها الأدبي.

كتبت وترجمت، وأسهمت في النقد الأدبي، وحازت بفضل إسهاماتها على عدد من الجوائز العالمية والمحلية، للرواية والقصة.

من ثلاثيتها الشهيرة ضمت ثلاث كتب “غرناطة، مريمة، الرحيل”، ومن كتبها “الطنطورية”، أطياف وقطعة من أوروبا.

رحلت رضوى عاشور في 30 نوفمبر من عام 2014، ودفنت في القاهرة.

اليوم يحتفي محرك البحث العالمي غوغل بذكرى ميلاد الكاتبة، ليبعد غبار النسيان عن أسطرها، ويقول لكل محبيها، رضوى حاضرة وإن رحلت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية