خطر قاتل يُهدد عُشاق المشاوي

اللحوم المشوية من بين أفضل الأطعمة التي يتناولها الناس في مختلف الأوقات، إلا أنها تحتوي على مواد خطيرة يمكن تجنبها باتباع طرق الشوي الصحيحة.

وأكد أطباء صينيون أن أخطر المواد الضارة تصل إلى الإنسان عبر الجلد وليس عن طريق الدخان المتصاعد من الموقد، محذرين من تناول اللحوم المشوية على الفحم.

ووجد الأطباء أن كميات كبيرة تتشكل من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات نتيجة تفاعل وتحلل السليلوز، وهذه معضمها مواد كيميائية مسببة للسرطان، وبحال وصلت إلى جسم الإنسان فإنها تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

وأكدوا أن الشخص الواحد قد يحصل في الوضع الطبيعي على ما مقداره من 1 إلى 5 ميكروغرام من الهيدروكربونات، لكن هذا الرقم يتضاعف لدى الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المشوية والمدخنة.

وتوصل الأطباء إلى أن نسبة الهيدروكربونات العطرية التي تدخل إلى أجسامنا عبر الجلد أكبر من تلك التي نحصل عليها من استنشاق الدخان المتصاعد من موقد الشواء.

ونصح الأطباء بتجنب شواء اللحوم، وبحال قمنا بذلك يجب اتباع إجراءات وقائية مثل ارتداء ملابس بأكمام طويلة، وعدم الجلوس طويلا قرب موقد الشواء.

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