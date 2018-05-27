محكمة تأمر سامسونغ بدفع مبلغ فلكي لأبل

حسمت المحكمة الفيدرالية الأميركية نزاعا قضائيا بين “سامسونغ وأبل”، وأمرت الشركة الكورية الجنوبية بدفع 533 مليون دولار كتعويض للمنافسة الأكيركية.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن تبين لها أن “سامسونغ” نسخت ميزات من هاتف “آيفون” العائد لشركة “أبل”، في قضية براءة اختراع تعود أحداثها إلى نحو 7 سنوات.

كما أمرت هيئة محلفين في المحكمة “سامسونغ” بدفع 5 ملايين دولار إضافية، لتعويض أبل عن استخدام عدد من ميزات هاتف “آيفون”.

بدورها، رفضت “سامسونغ” القرار، وقال محاميها جون كوين لقاضية محكمة العدل الجزائية الأمريكية لوسي كوه، إنه لا يعتقد أن هذا الحكم جاء بناء على أدلة.

وأعلن المحامي أن شركته “سامسونغ” ستتجه لخيار الطعن في الحكم، رافضا عرضا من القاضي بإجراء المحلفين لمزيد من المداولات حول القضية.

وتدور القضية حول واجهة هواتف آيفون مستطيلة الشكل ذات الزوايا الدائرية، والرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية