4 سنوات على رحيل الصحفي مفتاح بوزيد

مفتاح بوزيد (26 يناير 1964 – 26مايو 2014) كاتب صحفي وناشط سياسي ليبي ورئيس تحرير جريدة برنيق التي تعتبر من أهم الصحف الصادرة في بنغازي.

حظي مفتاح بوزيد باحترام واسع على الساحة الليبية عامة و مدينة بنغازي ، بفضل مواقفه “الثابتة والجريئة” ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة التي انتشرت في ليبيا وعاتت بها فساداً



سيرته

ولد مفتاح عوض بوزيد في 26 يناير 1964 في مدينة بنغازي حيث نشأ بها وتخرج من جامعتها من قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد.

ترأس ابوزيد إدارة قسم الحوادث في جريدة قورينا سابقاً وفي 2011 عمل في جريدة برنيق التي أصبح فيما بعد رئيس تحريراً لها.

اغتيال ابوزيد

قبل اغتيال مفتاح أبوزيد عُرف عنه ظهوره بشكل علاني وشجاع في وسائل الإعلام المحلية والعربية منتقداً الجماعات المتطرفة في البلاد وكذلك انتقاده للمؤتمر الوطني العام ومن كان يقف ورائها من المليشيات المسلحة

قبل اغتيال الصحفي أبوزيد تمت مصادرة العدد الاخير من صحيفة برنيق التي كان يديرها مفتاح بوزيد حيث كانت في طريقها إلى طرابلس عن طريق البر فقامت مليشيا درع ليبيا والمتمركزة في بوابة السدادة بمصادرة الصحيفة بحجة دعمها لعملية الكرامة في تلك الفترة.

اغتياله

في صباح الإثنين 26 مايو 2014 وبينما كان يهم مفتاح بوزيد بركن سيارته أمام احدى المكتبات في شارع جمال عبد الناصر في وسط مدينة بنغازي تم اغتيال الصحفي مفتاح بوزيد بثلاث رصاصات من قبل شخصين .

الجدير بالذكر أن بو زيد ظهر في أحد البرامج الحوارية على قناة ليبيا الاحرار والتي كانت تبث من العاصمة القطرية الدوحة قبل يوم من وفاته وانتقد المجموعات الإسلامية المتطرفة .

و على الرغم من أنه لم تتبنى اي جهة مسؤوليتها عن الجريمة البشعة التي طالت ابوزيد إلا أن الاتهامات موجهة المتطرفين الإسلاميين وذلك بسبب تورطهم في جرائم قتل مماثلة طالت قضاة وصحفيين وعسكريين وناشطين مدنيين وشيوخ وسطيين .

رحم الله البطل مفتاح بوزيد..

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