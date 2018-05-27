طريقة تحويل الأموال عبر واتساب

يعتبر عملاق تطبيقات الراسلة الفورية “واتساب”، الأكثر شعبية بين مستخدمي الهواتف الذكية، حيث يصل عدد مستخدميه نحو 1.4 مليار شخص موزعين في جميع دول العالم.

وتسعى شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق “واتساب”، لاستغلال الانتشار الكبير للتطبيق وتقديم خمات نوعية غير موجودة في أي تطبيق آخر.

ووفر “واتساب” لمستخدميه إمكانية تحويل الأموال عن طريق الحسابات البنكية مباشرة، إلى أشخاص آخرين دون عناء الذهاب إلى المصارف.

ولتستفيد من هذه الميزة عليك اختيار جهة الاتصال المراد تحويل الأموال إليها، ثم الضغط على زر “إرفاق ملف” وبعدها اختيار “دفع أموال” وتحديد المبلغ المطلوب والضغط على إرسال.

وتصل إلى المستخدم رسالة مفادها أن المبلغ المحدد وصل إلى الحساب البنكي للطرف الآخر، وبهذا تكون العملية قد تمت بنجاح.

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