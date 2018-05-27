“المستكة” طريقك إلى الرشاقة

كشفت دراسة جديدة عن فوائد غير متوقعة لمضغ المستكة “العلكة”، وتأثيرها على استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي تكون صديقة مقربة من الباحثين عن فقدان الوزن.

وأكد علماء يابانيون، من جامعة واسيدا في طوكيو في دراسة نشروا نتائجها في المجلة العلمية “Journal of Physical Therapy Science”، أن مضع المستكة أثناء ممارسة رياضة المشي من شأنه زيادة استهلاك طاقة الجسم، ما يعني فقدان الوزن بحال دأب الشخص على هذه العادة.

وأجرى العلماء اختبارا على نساء ورجال أعمارهم تبلغ من 21-69 عاما، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وأعطوا الأولى مستكة ليقوموا بمضغها أثناء المشي لمدة ربع ساعة، بينما تم إعطاء المجموعة الثانية مسحوق يحتوي على نفس مكونات المستكة.

وتبين أن أفراد المجموعة الأولى كانت قبضات قلوبهم أقل بمرتين عما هو لدى أفراد المجموعة الثانية، وظهرت أفضل النتائج لدى كبار السن.

ولوحظ أن انقباض عضلة القلب لدى المجموعة الأولى أقل بمرتين عما هو لدى المجموعة الثانية، حيث تم ملاحظة أفضل النتائج لدى كبار السن.

ويؤكد العلماء في دراستهم أن مضغ المستكة أثناء ممارسة رياضة المشي من شأنه تشجيع كبار السن على المشي لمسافات أكبر دون الشعور بالتعب والإرهاق.

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