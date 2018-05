روسيا تطلب إزالة تيليغرام من متاجر التطبيقات

المتوسط:

تسعى روسيا في الآونة الحالية إلى إزالة تطبيق تيليغرام كلياً من متاجر التطبيقات، حيث طلبت الحكومة الروسية رسمياً من آبل إزالة تطبيق الدردشة تيليغرام من متجرها وكذلك منع التطبيق من إرسال الإشعارات للمستخدمين.

وأمهلت السلطات الروسية شركة آبل مدة شهر واحد فقط للتجاوب مع الطلب قبل البدء بتطبيق الإجراءات العقابية.

وكانت روسيا حجبت تطبيق تيليغرام الروسي الأصل منذ ابريل الماضي لرفض التطبيق تقديم مفاتيح فك التشفير للسلطات. وبذريعة الحماية من الإرهابيين والمجرمين فإن روسيا تطلب مفاتيح فك التشفير للتجسس على الرسائل لمنع تواصل الإرهابيين مع بعضهم من خلاله.

وشنت روسيا حملة حجب ضخمة طالت 50 خدمة VPN كان يستخدمها الناس داخل روسيا لتجاوز الحجب.

بالرغم من كل هذا التهجم على تيليغرام، لكن مازال هناك 70-85% من مستخدمي التطبيق داخل روسيا قادرين على استخدامه.

وذكرت Roskomnadzor وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن مراقبة الإتصالات وتقنية المعلومات في روسيا أنها تجري محادثات مع قوقل أيضاً لإزالة التطبيق من متجر قوقل بلاي.

الجدير بالذكر أن آبل تجاوبت مع مطالب من الحكومة الصينية بمنع تطبيقات VPN على المتجر وكذلك حولت عملياتها للخدمة السحابية iCloud إلى شركة محلية لديها ارتباطات مع الحكومة ما يشير إلى خضوعها للضغوط الصينية، لكن ماذا عن روسيا؟.

وكانت آبل قد أوضحت في تقرير الشفافية الأخير أنها ستكشف عن الطلبات الحكومية لإزالة التطبيقات من متجرها، وربما يكون الطلب الروسي الأول الذي سيتم الكشف عنه في التقرير المقبل.

