هولندا تُغيّر وجه العمران عالمياً.. منازل بتقنية 3D

يقف العلم على حافة ثورة تقنية قد تنقل البناء العمراني إلى مرحلة جديدة كلياً، حيث تستعد مدينة آيندهوفن الهولندية لاحتواء أول منزل ثلاثي الأبعاد تم تصنيعه بتقنية طباعة الـ3D بحي Meerhoven.

وسيتم بناء المنزل المكون من طابق واحد عام 2019 ضمن مشروع تقني حديث لبناء 5 منازل ملائمة للسكن وبأسعار مناسبة باستخدام تقنية الـ3D أعدته شركة Houben / Van Mierlo المعمارية.

وتطمح الشركة إلى تطوير التقنيات التي يُقدمها المشروع بناءً على نتائج تجربة المنزل الأول الذي سيتم طرحه العام القادم، كما ستستمر في تطوير المنازل الأربعة الباقية بناءً على تلك التجربة ومدى تقبّل المواطنين لها وملاحظاتهم عليها لتكون تلك المنازل على أكبر قدر من الجاهزية للاستخدام من قبل ساكنيها في المستقبل.

وستظهر المنازل بتصميم فريد من نوعه يحمل حواف دائرية من الخارج، بينما صُممت بزوايا تشبه المنازل العادية من الداخل، لتُلائم استخدامات السكان، وفق ما ذكره موقع Algemeen Dagblad.

وتسعى الشركة المُشرفة على مشروع “المنازل ثلاثية الأبعاد” لتطوير تصميم المنازل لتتمكن من بناء المنزل الخامس من 3 طوابق.

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