قمر “الياه 3” الصناعي الإماراتي جاهز لبدء الخدمات التجارية

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) الإماراتية يوم الأربعاء نجاح اختبارات قمرها الصناعي الثالث (الياه 3) ليصبح جاهزا لتفعيل الخدمات التجارية.

وأفادت الشركة في بيان أن القمر سيوسع نطاق تغطية خدمات الاتصالات الفضائية التي توفرها الشركة عبر حزمة الترددات (كيه.إيه) لتصل إلى 19 دولة إضافية في أفريقيا.

وأضافت الشركة أن نطاق التغطية سيصل للمرة الأولى إلى السوق البرازيلية التي سيزودها بخدمات الإنترنت الفضائي.

وقال مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة (الياه سات) “نحن الآن نتطلع إلى إطلاق خدماتنا التجارية التي سنقدمها عبر الياه 3 خلال الأسابيع القادمة”.

وتم إطلاق (الياه 3) على متن الصاروخ (آريان 5) من قبل شركة (أريان سبيس) في يناير كانون الثاني.

وشركة (الياه سات) تابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) الإماراتية.

