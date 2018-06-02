هل تعود السينما إلى ليبيا

تتعرض دور السينما في ليبيا للتلف والتعطيل، فيما يحاول بعض المهتمون المساعدة في إحياء الدور التي تذهب في طريقها إلى الاندثار.

يظهر الدمار واضحاً في الدار، ويتجمع الغبار على مقاعد السينما، بعد أن كانت الغرف يوماً مليئة بالصوت والألوان.

تبدو الدار عينة من دور سينما عديدة في ليبيا تم التخلي عنها. ذات يوم كانت ليبيا بلدا رائدا في إنتاج الأفلام بعد الغزو الإيطالي لكن البريق ولى إلى غير رجعة.

تباهت عروس البحر في فترة ازدهارها، بأكثر من 20 دار سينما تشكل جزءًا مهمًا من الذاكرة الجماعية لسكان المدينة.

يقول مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للسينما والمسرح إياد جمال لوكالة أسوشيتد برس: “تم افتتاح اولى صالات عرض في عام 1910 في قوس ماركوس (أوريليوس)، كان هناك أكثر من 80 دار سينما في ليبيا كلها ، حيث كانت من بين البلدان الرائدة والمتقدمة في إنتاج الأفلام وتشغيل المسارح. كانت هناك العديد من المسارح في طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى”.

بحلول عام 1970 ، تم إغلاق دور السينما. ويضيف إياد جمال: “إنها بحاجة إلى صيانة، بعضها يحتاج إلى معدات ، والبعض يحتاج إلى التكنولوجيا”.

يأمل إياد في الحصول على دعم حكومة لإعادة الحياة إلى الشاشة الكبيرة ويضيف: “أنا أدعوهم لدعم صيانة ومعالجة وتطوير صالات العرض ولتوفير ميزانية ، حتى نتمكن من تلبية المعايير المطلوبة.”

ويتذكر عبد الله الزروق ، مخرج الأفلام والمدير العام للمركز الوطني للسينما كم كان الليبيون يحبون السينما في الخمسينات. ويقول إن دور السينما كانت ممتلئة معظم الوقت بينما كانت الشركات الليبية تنتج أفلامها الخاصة.

ومع ذلك، بعد انقلاب 1969، أصبحت السينما الليبية تحت سيطرة الدولة. ورأى القذافي السينما على أنها باب “غزو ثقافي” وعلى هذا النحو لن يُسمح إلا بعرض أفلام معينة.

وقضى المحتوى المحدود المفروض ونقص الميزانية على الصناعة ولم يعد بإمكانها البقاء على قيد الحياة.

يقول الزروق: “نتيجة أكثر من 40 عاما ، نحن الليبيين لدينا أربعة أفلام فقط ، وهذا هو العجز الذي حدث”.

يأسف المخرج لذلك ويعتقد أن التأميم أجبر العديد من شركات السينما على الخروج من العمل. ولكن الآن ، يعمل محبو السينما على إعادة فتح المسارح القديمة وتشجيع الشركات السينمائية على بدء العمل مرة أخرى.

وكان الزروق يتحدث مع حكومة الوفاق للحصول على دعم لهذه الصناعة. “لقد قدمنا عددا من المقترحات وأجرينا سلسلة من الاجتماعات مع مجلس الرئاسة ومع أشخاص محترمين جدا مدركين لخطورة موقف الهيئة العامة، وهي هيئة تضم جميع الفنون، وأعرب عن تقديره الكبير لأن موقفهم مع اللجنة يعكس موقفهم من الفنون في ليبيا “.

ويبدو متفائلا وهو يقول: “هذه المجموعة الصغيرة من المتحمسين يمكن أن تعيد الحياة إلى شاشات السينما الليبية”.

الموضوع من إنتاج وكالة الصحافة المتحدة

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