وزارة مستقلة للثقافة بالمملكة السعودية

أحدثت المملكة السعودية لأول مرة وزارة مستقلة للثقافة في تعديل حكومي أقره الملك سلمان.

يتولى الوزارة الجديدة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود بهدف تشجيع الشباب على الاهتمام بالجوانب الثقافية، بحسب أوامر ملكية مساء الجمعة نشرتها وكالة الانباء السعودية.

من جهته صف وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد الأوامر الملكية التي صدرت بأنها حلقة ضمن مسيرة التحديث والنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية للوصول بالوطن إلى أفضل المستويات.

وأكد العواد في تصريح له بهذه المناسبة أن الأمر الملكي بفصل الثقافة عن الإعلام وإنشاء وزارة مستقلة للثقافة جاء داعماً لتطوير أداء كلا القطاعين للأفضل بما يحقق الرؤية الطموحة للبلاد.

وأشار وزير الإعلام السعودي إلى أن القرار نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

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