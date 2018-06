طاقم “الفضاء الدولية” يعود للأرض بعد 168 يوما

المتوسط:

هبط ثلاثة رواد من طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الأحد بعد مُهمة استغرقت 168 يوما في الفضاء.

وهبط أنطون شكابلروف من وكالة الفضاء الروسية (روس كوزموس) ونوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وسكوت تينجل من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بالقرب من بلدة نائية في قازاخستان في الساعة 1239 بتوقيت غرينتش.

وأثناء وجودهم في الفضاء، درس طاقم البعثة رقم 55 إلى محطة الفضاء الدولية تأثيرات الجاذبية المتناهية الصغر على نخاع العظام وأجروا أبحاثا على نمو النبات في الفضاء.

وكانت هذه أول مهمة لتينجل وكاناي، وبعد الهبوط، أكل شكابلروف من وعاء من العنب، وقال إنه بخير ويشعر بالسعادة لعودته إلى الأرض.

