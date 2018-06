أكثر الأخطاء شيوعا عند اختيار كلمات المرور للبريد الإليكترونى

المتوسط:

عندما يتعلق الأمر بتحديث كلمة مرور حساب قديم على الإنترنت، قد يختار العديد من الأشخاص تعديلها بإدخال تغيير بسيط أو إضافة مجموعة جديد من الأرقام إليها.

ومع ذلك، فإن تلك العملية يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للقرصنة، وفقا لدراسة جديدة كشفت عن أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العديد من الأفراد عند محاولة حماية ملفاتهم الشخصية على الإنترنت.

وجمعت غانغ وانغ، وهي باحثة في علوم الكمبيوتر في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، أكثر من 61 مليون كلمة مرور مجهولة المصدر كجزء من الدراسة، حيث تم تحليلها فيما بعد من خلال إدارة كلمات المرور “Dashlane”.

وأوضحت الدراسة أن جميع كلمات المرور التي تم تحليلها، تعرضت للتسريب على مر السنين بسبب خروقات البيانات.

وفيما يلي أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص بشأن كلمات المرور السرية:

1- استخدام كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة

توضح الدراسة أن أكثر من نصف المستخدمين استخدموا أو عدلوا كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة على الإنترنت. وقد يبدو ذلك مفهوما عند التفكير في الحجم الهائل لكلمات المرور التي نتوقع تذكرها يوميا.

ومع ذلك، يمكن أن يعرضك ذلك للخطر في حال تم اختراق أحد الحسابات المتضمنة كلمة المرور نفسها.

2- تحديد كلمة المرور بناء على المفاتيح المجاورة

تتمثل إحدى الطرق السهلة لتذكر كلمة المرور في اختيارها ببساطة استنادا إلى المفاتيح المجاورة على لوحة المفاتيح، ولكنها طريقة غير آمنة.

وتضمنت الأمثلة الأكثر شيوعا المتعلقة بهذا النوع من كلمات المرور: 1qaz2wsx و1qaz2wsx وqaz2wsx و[email protected] بالإضافة إلى “12345”. وتنصح Dashlane بضرورة تغييرها لتصبح أقل وضوحا.

3- كلمات المرور “العاطفية”

يبدو أن العديد من الأشخاص يختارون كلمات مرور تعبر عن مشاعر عاطفية، وهو أمر ينبغي تجنبه.

وكانت اللغة التي تشير إلى مشاعر الحب أو الكراهية، موضوعا شائعا للغاية لكلمات المرور التي تم تحليلها، حيث كانت عبارة “iloveyou” (أنا أحبك) هي الخيار الأكثر شيوعا.

وشملت العديد من الخيارات المفضلة أيضا مجموعة متنوعة من الكلمات البذيئة.

4- العلامات التجارية الشهيرة

تم العثور على عدد من العلامات التجارية الشهيرة بشكل كبير في كلمات المرور المسربة.

واختار العديد من الأشخاص تضمين شركات معروفة، مثل كوكا كولا وبلاي بوي، في مجموعات كلمات المرور الخاصة بهم. كما وُضعت كل من Skittles وFerrari على قائمة العلامات التجارية الأكثر استخداما في كلمات المرور سهلة التخمين.

5- مراجع ثقافة البوب المفضلة

وجدت الدراسة أن “DC superhero Superman” (سوبر مان) كان أكثر الأيقونات الموجودة في قائمة كلمات المرور شعبية في عالم البوب، وتأتي بوكيمون في المرتبة الثانية.

وجاءت سلسلة Star Wars في المرتبة الرابعة وNirvana في المركز السادس، بينما حقق الرجل العنكبوت المرتبة الثامنة في القائمة. وتقول الدراسة إن هذه الطريقة تسهل على القراصنة إمكانية اختراق الحسابات.

6- التعصب لكرة القدم

يمكن أن لا تكون فكرة كتابة أسماء الفرق المفضلة في كلمة المرور، الأكثر حكمة. وبالطبع، كانت فرق، ليفربول وأرسنال وتشيلسي وبرشلونة ومانشستر، الأكثر شيوعا في كلمات المرور المكتشفة خلال الدراسة.

