عرض أولي من بلاستيشن لألعاب معرض E3

بإعلان مميز، مليء بالعروض البصرية، خلطت فيه شركة سوني التصميم بمعلومات عن تجربة طبية أجريت عام 2000، لطلاب طب أثرت عليهم اللعبة الشهيرة Tetris.

الإعلان عن اللعبة جاء خلال مجموعة من العروض سوف تقوم بها شركة سوني على مدى الأيام الخمسة القادمة، حيث ستعلن يومياً عن لعبة جديدة كما هو مخططن قبل الحدث الأكبر معرض E3، الذي سوف يكون يوم 12 يونيو.

وأعلنت الشركة عن لعبة Tetris Effect من ذات الاستوديو الذي طوّر لعبة Rez Infinite وسوف تكون متوفرة خريف 2018

ومن يتذكر لعبة Tetris فقد غزت أجهزة الألعاب في فترة الثمانينيات، وبيع منها أكثر من 170 مليون نسخة حول العالم، واعتبرها البعض لعبة “إدمانية”.

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