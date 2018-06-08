دلائل جديدة.. حياة قديمة على المريخ

وجد مسبار وكالة الفضاء الدولية “ناسا”، “كيوريوس”، دلائل جديدة في حجارة المريخ وغلافه الجوي تفترض وجود حياة قديمة على الكوكب.

وأعلنت “ناسا” أن النتائج الجديدة تظهر جزيئات عضوية “صلبة” في الصخور الرسوبية عمرها ثلاثة مليارات عام بالقرب من السطح، وكذلك تغيرات موسمية في مستويات الميثان في الغلاف الجوي.

وأضافت الوكالة أن الجزيئات العضوية تحتوي على الكربون والهيدروجين، ويمكن أن تشمل أيضًا الأكسجين والنيتروجين وعناصر أخرى، وعلى الرغم من أن الجزيئات العضوية مرتبطة عادة بالحياة، إلا أنها يمكن أن تنشأ من خلال عمليات غير بيولوجية وليست بالضرورة مؤشرات للحياة.

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