المتوسط:

أكدت شركة ياهو اليوم اللسبت، أنه سيتم إيقاف خدمة المراسلة الخاصة بها في 17 يوليو من هذا العام، ووصت الشركة باستخدام خدمة Squirrel كبديل لخدمة ياهو ماسنجر والتي تعد في مرحلة تجريبية الآن.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إرسال محادثاتك عبر البريد الإلكتروني الخاص بك، وإذا كان هناك أي شيء تريد حفظه من خدمة ياهو ماسنجر، فمن الأفضل ان تحصل على نسخة احتياطية لأنك لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى الخدمة بعد 17 يوليو.

لم يكن هذا أول تطبيق دردشة يتم إغلاقه، حيث انه قد تم إغلاق خدمة AOL من AIM في 15 ديسمبر من العام الماضي. وقالت شركة ياهو: “نعلم أن لدينا العديد من المستخدمين المخلصين الذين استخدموا ياهو ماسنجر منذ بدايته كأحد تطبيقات الدردشة الأولى من نوعها، مع استمرار تغير مجال الاتصالات، فإننا نركز على بناء وتقديم أدوات اتصالات جديدة ومثيرة تلائم احتياجات المستهلكين بشكل أفضل”.

The post «ياهو» توقف خدمة المراسلة في 17 يوليو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية