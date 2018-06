على تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ليبيا سوف يبدأ معرض شركة Square Enix اليابانية التي غابت عن إقامة المعرض منذ عام 2015 ويبدو أن الشركة تمتلك في جعبتها العديد من العناوين القوية، حيث تم خلال هذا الأسبوع أستعراض Kingdom Hearts 3 ولعبة Shadow of Tomb Raider وكذلك قدوم لعبة Nier : Automata إلى جهاز Xbox ولعبة Just Cause 4، ولكننا ننتظر ما تخبئه الشركة من مفاجآت لهذا العام.

المزيد من التفاصيل فور انتهاء المعرض ويمكنكم مشاهدة البث المباشر للمؤتمر من خلال هذا الرابط:

