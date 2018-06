عدد مفاجئ من الألعاب تعلن عنه مايكروسوفت

E3، المؤتمر الذي طرح مفهومًا جديدًا للشركات النشر وللاعبين خاصة مع الإعلان عن 50 لعبة و 18 لعبة حصرية و 15 عرض عالمي ومن دون مقدمات قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية Microsoft خلال المؤتمر السنوي بمعرض E3 باستعراض لعبة التصويب الشهيرة Halo Infinite الجديدة، حيث بدا في العرض الدعائي للعبة أن كل ما يتمناه المعجبون موجود، بداية من العلامة الخضراء حيث تم تطويرها من قبل محرك Slip Space Engine ومن استوديو الشهير 343

مغامرات Ori تأتينا بجزء ثان وهي من الألعاب الأولية التي تم استعراضها حيث سوف تكون تحت اسم Ori and the Will of the Wisps اللعبة عبارة عن لعبة ثنائية الأبعاد ذات ألوان مبهرة وموسيقى ساحرة حيث تم الإعلان عن موعد صدورها عام 2019.

لعبة Shadow Die Twice التي كثر الحديث عنها الفترة الماضية والتي تم إعلان عنها في حفل الجوائز 2017 سوف تحمل اسم Sekiro Shadow Die Twice وهي من تطوير From Software الاستوديو المشهور بتطوير سلسلة ألعاب Dark Souls وهذه المرة هي من إنتاج شركة Activation، اللعبة تحمل طابع السامواري وتذكرنا بلعلبة Tencho بالأجيال الماضية، اللعبة قادمة عام 2019.

لعبة Fallout 76 هي من أكبر وأضخم ألعاب العالم المفتوح على حسب وصف مسؤول الناشر الأمريكي للشركة Todd Howard وتحدث أن الوصول إلى المستوى البصري في اللعبة يفوق كل الألعاب التي قاموا بتطويرها مع التكنولوجيا الجديدة وتم إضافة العديد من الوحوش الجديدة للعبة وهي من إنتاج وتطوير شركة Bethesda Softworks وتقع أحداث اللعبة قبل جميع ألعاب سلسلة Fallout.

لعبة The Awesome Adventures of Captain Spirit التي سوف تكون أحداثها في نفس عالم لعبة Life is strange وهي من تطوير استوديو Dontnod وتتحدث عن طفل يدعى “كريس” يكتشف العالم من حوله ويحلم بأن يكون بطلا عظيما. يمتلك كريس خيالًا كبيرًا سيأخذه في جميع أنواع المغامرات، اللعبة سوف تكون متوفرة مجانا في 26 يونيو الحالي على الأجهزة المنزلية والحاسب الشخصي.

اللعبة Crackdown 3 الحصرية على Xbox التي سوف تظهر للضوء أخيراً بعد عدة تأجيلات هي من بطولة الممثل Terry Crews ومن تطوير استوديو Sumo Digital وسوف تصدر عام 2019 في شهر فبراير.

لعبة Nier Automata التي لقت إعجاب النقاد واللاعبين و صدرت على جهاز PS4 قادمة لجهاز Xbox One X ومع العديد من التحسينات ورفع مستوى الرسومية لها وكذلك جميع الإضافات للعبة من نوع Action RPG اليابانية تتحكم بها بشخصيات آلية تشبه البشر (Android) في صراع مع الآلات التي طردت البشرية من كوكب الأرض، بنظام قتال سريع أقرب لألعاب مثل Bayonetta، اللعبة سوف تكون متوفرة من 26 من هذا الشهر.

لعبة Metro Exodus مأخوذة من راوية شهيرة تحمل اسم Metro 2033 للكاتب الروسي Dmitry Glukhovsky والتي تتحدث عن العالم بعد دماره وتقع أحداثها في روسيا، اللعبة من تطوير وإنتاج Deep Silver وهي من نوع العالم المفتوح والنجاة والتصويب وحسب ما رأتها 218 داخل المعرض تبدو اللعبة واعدة جدا لما تقدمه من مؤثرات البصرية تذهل العين اللعبة قادمة عام 2019 بشهر فبراير.

لعبة Kingdom Hearts 3 وأخيرا سوف تحصل على موعد إطلاق رسمي بعد سنوات طويلة من مسلسل التأجيلات وهي عبارة عن عوالم Disney كفيلم Frozen و Toy Story و Tangled وعوالم Square Enix في لعبة واحدة، سوف تصدر عام 2019 بشهر يونيو.

لعبة Sea of thieves الحصرية لجهاز مايكروسوفت نوع الأكشن والمغامرات الجماعية سوف تحصل على إضافات جديدة الأولى بعنوان Forsaken Shores في يوليو من العام الجاري والأخرى بعنوان Crused Sails بشهر سبتمبر.

كما تحدثنا بالأمس في مقالة مفاجآت EA في مؤتمرها السنوي تحصلت لعبة Battlefield V على عرض دعائي جديد عن طور القصة، بينما لا يوجد الكثير من التفاصيل حول مدة طور القصة ولكن سوف نتطرق إليها في حالة توفرها.

يمكننا القول إن أفضل لعبة سيارات تمتلكها شركة Microsoft لعبة Forza Horizon 4 تم استعراضها من خلال معرض هذا السنة و تقديمها بشكل احترافي، حيث المؤثرات البصرية والصوتية يمكن وصفها بأنها الأجمل في هذا الجيل، اللعبة سوف تكون بعالم مفتوح ويتغير مناخها كل مرة مما يؤثر على أسلوب اللعب بدرجة كبيرة وتمتلك اللعبة حوالي 450 سيارة قابلة للعب، وأحداثها تقع في المملكة المتحدة حيث تم عرض نظام Live Shared World المميز والذي يمكنك من اللعب مع جميع من تقابلهم في مجتمع اللاعبين، وستصدر اللعبة هذا العام بشهر أكتوبر.

يبدو إن مايكروسوفت على الاتجاه الصحيح في مجال الألعاب بعد التخبطات في بداية هذا الجيل، حيث قامت الشركة بالإعلان عن زيادة 5 استوديوهات خاصة بها، منها تأسيس فريق تطوير داخلي جديد بعنوان The Inititative وشراء استوديوهات أخرى عرفت بألعاب مثل Playground مطور Forza و Undead Labs مطور State of Decay و Compulsion Games مطور We Happy Few واخيرا استوديو Ninja Theory الذي عرف بلعبة Hellblade والحاصل على العديد من الجوائز في مجال الألعاب.

لعبة We Happy Few حينما يصبح الحزن جريمة، حيث أنك مجبر على أن تأخذ حبة السعادة، وينبذ أي شخص من عدم تناولها أي أنها سعادة زائفة، وهي من تطوير استوديو Compulsion Games الذي استحوذت عليه شركة ما يكروسوفت كما ذكرنا سابقا، وتحصل أخيرا على موعد إصدار في شهر أغسطس من هذا العام.

حان الوقت للتحدث عن لعبة Player Unknown Battleground حيث تم إضافة العديد من الخرائط والمزيد من خيارات التخصيص والأطوار والتحسينات للعبة القادمة شتاء هذا العام.

خلال الحدث تم الكشف عن نية بانداي نامكو طرح نسخة محسنة أو مطورة من Tales of Vesperia تحمل اسم Tales of Vesperia Definitive Edition من دون توضيح ماهية التحسينات التي ستشهدها هذه النسخة، لكن تم الإعلان عن أنها ستصدر في شتاء 2018.

تم الاعلان كذلك عن لعبة The Divsion 2 الأكشن الجماعية الاجتماعية وتم استعراض طريقة اللعب وتم تطويرها بمحرك Snow Drop حيث تقع أحداث اللعبة بعد سبعة أشهر من انتشار الفيروس بمدينة نيوريورك وأحداثها سوف تقع بمدينة واشنطن المتدمرة، وعلى اللاعبين كعملاء Divison بسط سيطرة الأمن على المدينة والتصدي لفصائل الأعداء، وعوضا عن الطور التعاوني أكد مطور اللعبة Massive Entertainment عن تقديم قصة لعبة ممتعة ومليئة بالتفاصيل وسوف تكون متوفرة عام 2019 في شهر مارس، بإمكان اللاعبين التسجيل للحصول على فرصة لعب البيتا بالضغط هنا.

خدمة Xbox Game Pass عوضا عن امتلاكها مكتبة من الألعاب وتوفيرها في يوم إصدارها بمقابل اشتراك شهري تحدثت مسؤولة Ashley Speicher عن التطور الذي تشهده هذه الخدمة وتوفير ميزة Fast Start التي تتيح للاعب تحميل اللعبة وتشغيلها بشكل أسرع، عبر تعلم الملفات الضروري تحميلها لتجعل اللاعب قادرا على بدء اللعب بأسرع ما يمكن وسوف تكون متوفرة كتحديث مجاني لجهاز Xbox على بعض العناوين.

مغامرات لارا كورفت مستمرة بلعبة Shadow of the Tomb Raider وهذه المرة في حضارة المايا التي اشتهرت بالقرن الرابع وتبدو اللعبة مختلفة عن الأجزاء التي سبقتها حيث أصبحت لارا عنيفة وتصنع الأفخاخ بجدارة تواجد حيوانات برية جديدة والغاز مميتة وهي من إنتاج شركة Square Enix سوف تكون متوفرة هذا العام بالخريف على الأجهزة المنزلية والحاسب الشخصي.

لعبة التزلج Session الجديد مستوحاة بشدة من العصر الذهبي وثقافة التزلج في أواخر التسعينات / أوائل 2000 بعد ما اختفى هذا النوع من الألعاب لسنوات ها هي مايكروسوفت بالتعاون مع استوديو Crea-ture Studios اللعبة تدور حول الأصالة والإبداع، حرية التعبير هي جوهر التزلج ، لذا لا ينبغي للاعبين القلق بشأن عدد النقاط التي تستحقها حيلهم، بدلاً من ذلك، تقدم اللعبة نظام تحكم فريدًا يمنح اللاعبين تحكمًا كاملاً، تطلق اللعبة حصرية على جهاز Xbox.

وصلنا إلى اللعبة التي أدهشت فريق قناة 218 داخل المعرض لعبة Devil May Cry 5 حيث تم تطويرها بمحرك RE الخاص بشركة Capcom للوصول إلى أعلى مستوى من الرسوميات وصرح Hideaki Itsuno مخرج سلسلة Devil May Cry على منصة مايكروسوفت ان اللعبة سوف تكون الأضخم والأفضل من حيث اسلوب اللعب، سوف تصدر عام 2019 بالربيع ان الجزء الرابع تم اصدارها قبل 10 سنوات.

بعد ما حققته لعبة Cuphead من نجاحات على الصعيد النقدي والتجاري تم الإعلان عن إضافة جديدة للعبة بعنوان The Delicious Last Course تحتوي على زعماء وأسلحة وشخصيات جديدة، الإضافة سوف تصدر عام 2019.

كشف اليوم عن لعبة مغامرات جديدة باسم Tunic وهي تحكي عن ثعلب صغير في عالم كبير كانت تعرف سابقاً باسم Secret Legend حيث يمكنك من استكشاف البرية والأطلال المخيفة ومحاربة المخلوقات المخيفة اللعبة يتم تطويرها من قبل Andrew Shouldice وسيتم نشرها من قبل Finji.

لمحبين الأنيمي لطالما تمنوا عوالم شخصياتهم أن تكون مجتمعة في مكان واحد هذا ما حدث مع لعبة Jump Force من تطوير استوديو Bandi Namco حيث شخصيات Dragon Ball و One Piece و Naruto كلهم موجودين لقتال ضد بعضهم البعض وهي أشبه بلعبة Super Smach Bro الخاصة لشركة Nintendo، اللعبة سوف تصدر عام 2019.

تم استعراض لعبة Dying light 2 الجديدة من قبل مصمم اللعبة Chris Avellone بشركة Techland البولندية حيث تقع أحداثها بعد نهاية العالم وتلعب بشخصية يمتلك مهارات الباركور والزومبي تم عرض طريقة اللعب والخيارات العديدة التى تؤثر على اللاعب لذا ستحتاج إلى الاختيار بحكمة أثناء محاولتك البقاء على قيد الحياة.

على سبيل المثال، يمكنك اختيار تحرير نقطة تحكم في الماء لمساعدة مدينة قريبة أو فريق مع أشخاص تقابلهم بدلاً من قتلهم. اعتمادًا على ما تختاره ، سيكون ما سيحدث في اللعبة مختلفًا كثيرًا.

تم الإعلان عن لعبة Battetoads الجديدة تحت قيد التطوير وتعتبر اللعبة من الألعاب الشهيرة في الأجيال القديمة، تبين أن اللعبة ستدعم دقة 4k واللعب الجماعي co-op بين ثلاثة لاعبين، وستكون أبعادها 2.5D، سوف تصدر في عام 2019.

لعبة Just Casue 4 تحصل على عرض وهي لعبة الاكشن والعالم المفتوح من تطوير استوديو Avalanche Studio وتلعب بشخصية Rico Rodriguez حيث يمكنك القيام بالعديد من الاشياء التدمير والفوضى يبدو من سيمات هذه اللعبة، سوف تصدر هذا العام بديسمبر

ومن ثم صعد على المسرح Rod Fergusson رئيس استوديو The Coalition للتحدث عن جزء جديد من لعبة Gears of war ولكن هذه المرة سوف تحمل اسم Gears 5 فقط وقد صرح انه أكبر واجمل عالم Gears على الإطلاق حيث يمكنك اللعب أو مع صديق في تعاونية، اللعبة تبدو جميلة من خلال العرض الدعائي الخاص سوف تصدر عام 2019

في الختام كشف فيل سبنسر رئيس اكسبوكس أنهم يعملون على جهاز اكسبوكس القادم الذي سيأتي وفق المعايير التي أرستها مايكروسوفت بسوق الألعاب، وذكر بأنهم سيركزون أكثر على العناوين من استوديوهاتهم وسيزيدون الاستثمار أكثر بسوق الألعاب.

نهاية المعرض كان جميل جدا كانه تم اختراق المنصة بالكامل من قبل هاكر ولكن اتضح ان استديو CD Projekt Red يكشف النقاب عن مشروعه القادم Cyberpunk 2077 بعد انتظار دام لسنوات طويلة،من خلال عرض سينمائي يعتبر هو الثاني للعبة منذ الكشف عنها لأول مرة في عام 2012. لعبةCyberpunk 2077 لم تحصل على موعد إصدار أو أي تفاصيل رسمية، بينما ينتظر استعراض أسلوب اللعب لاول مرة خلف الأبواب المغلقة للجهات الإعلامية.

