بالصدفة… “جوجل” تصدم عشاق أجهزتها الذكية

صدمت شركة “غوغل” الأمريكية جميع عشاق أجهزتها الذكية، بإعلان خرج بالصدف البحتة.

وقالت مجلة “فوربس” الأمريكية إن “غوغل” بالصدفة سربت على أحد المنتديات التابعة لها مواصفات خاصة بهاتفي “بيكسل 3″ و”بيكسل 3 إكس إل”.

وشكلت تلك التسريبات الجديدة صدمة لكافة عشاق تلك الأجهزة الذكية الخاصة بشركة “غوغل”، خاصة وأنها أدركت أن الهاتفين سيكونان بسعر باهظ الثمن، أكبر بكثير من سعر “بيكسل 2″ و”بيكسل 2 إكس إل”.

ومن المتوقع أن تكون مساحة شاشة “بيكسل 3 إكس إل” كبيرة إلى حد كبير، حيث يبلغ مساحتها 6.2 بوصة.

ومن المتوقع أن يعمل الجهازين الجديدة، وفقا للتسريبات الجديدة، بنظام التشغيل “أندرويد بي”.

